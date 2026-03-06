Κύπρος: Έφτασαν τα βρετανικά ελικόπτερα

Βρετανικά ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drones άρχισαν να φτάνουν στην Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή.

Μετά από επίθεση σε στρατιωτική βάση στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα στείλει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon του Βασιλικού Ναυτικού και ελικόπτερα Wildcat στην περιοχή.

Τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη Typhoon έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επίσης αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν αμυντικές αεροπορικές περιπολίες πάνω από το Κατάρ, την Ιορδανία και την Ανατολική Μεσόγειο χθες το βράδυ, ανέφερε το υπουργείο.

Ο Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην ανάληψη επιθετικής δράσης κατά του Ιράν.