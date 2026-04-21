Τι υποστήριξε ο οδηγός του λεωφορείου για την τσάντα με τα 30.000 ευρώ που ξέχασε ηλικιωμένη

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε λεωφορείο αστικής συγκοινωνίας, όταν ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να ξέχασε μια τσάντα που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η γυναίκα αποβιβάστηκε κανονικά στη στάση της, χωρίς να αντιληφθεί ότι είχε αφήσει πίσω της την τσάντα της. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλος επιβάτης εντόπισε το αντικείμενο και το παρέδωσε στον οδηγό του λεωφορείου.

Ο ίδιος ο οδηγός περιέγραψε το περιστατικό, λέγοντας:

«Κατέβηκε η γυναίκα στη στάση και μετά από 5 λεπτά έρχεται επιβάτης και μου αφήνει μια τσάντα με φρούτα. Στην επιφάνειά της είχε φρούτα. Συνέχισα το δρομολόγιο και μετά με ενημέρωσε το κέντρο διαχείρισης ότι μέσα σε αυτή τη τσάντα με τα φρούτα υπάρχουν 29.000 ευρώ. Ήρθε η αστυνομία κατευθείαν και την πήρε».

Όπως προκύπτει, το περιεχόμενο της τσάντας δεν ήταν άμεσα αντιληπτό, καθώς τα χρήματα βρίσκονταν κρυμμένα κάτω από τα φρούτα. Η άμεση ενημέρωση του κέντρου διαχείρισης και η κινητοποίηση της αστυνομίας συνέβαλαν ώστε να διασφαλιστεί το ποσό.

Το περιστατικό αναδεικνύει τόσο την προσοχή που απαιτείται στις μετακινήσεις, όσο και τη σημασία της υπευθυνότητας από πλευράς εργαζομένων και επιβατών, καθώς η συνεργασία τους οδήγησε στην ασφαλή διαχείριση μιας ιδιαίτερα σοβαρής κατάστασης.