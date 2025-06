Παγκόσμια ανησυχία επικρατεί λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να φαίνεται έτοιμο να εξαπολύσει στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ φαίνεται να ετοιμάζει άμεσα στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως αναφέρουν οι New York Times, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, μια τέτοια εξέλιξη θα εκτροχιάζε και τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το εύρος της επιχείρησης που μπορεί να ετοιμάζει το Ισραήλ.

Το μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας και οι οικείοι τους στη Βαγδάτη πρόκειται να απομακρυνθούν από το Ιράκ λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας, δήλωσαν νωρίτερα κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ανέφεραν ακριβώς τι προκάλεσε την απόφαση για εκκένωση, ωστόσο, την Τετάρτη, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ενημερώθηκαν ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να εξαπολύσει επιχείρηση στο Ιράν, ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ συμβούλευσαν ορισμένους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την περιοχή και ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα σε ορισμένες αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, εγκρίθηκαν επίσης εθελούσιες αποχωρήσεις από το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αζίζ Νασιρζαντέχ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι αν αποτύχουν οι συνομιλίες για τα πυρηνικά και “επιβληθεί σύγκρουση σε εμάς”, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης “θα στοχεύσει όλες τις αμερικανικές βάσεις στις φιλοξενούσες χώρες”.

Η απόφαση έρχεται καθώς οι συνομιλίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν φαίνεται να έχουν βαλτώσει τις τελευταίες ημέρες.

Όμως, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, εξακολουθεί να σχεδιάζει να συναντηθεί με αξιωματούχους του Ιράν για τον έκτο γύρο συνομιλιών την Κυριακή, δήλωσαν οι αξιωματούχοι στο CBS.

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC: «Αξιολογούμε συνεχώς την κατάλληλη στάση του προσωπικού σε όλες τις πρεσβείες μας. Με βάση την τελευταία μας ανάλυση, αποφασίσαμε να μειώσουμε το αποτύπωμα της αποστολής μας στο Ιράκ».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για το Ιράν σε μια εμφάνιση στο Κέντρο Κένεντι την Τετάρτη, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί είχαν συμβουλευτεί να εγκαταλείψουν την περιοχή “επειδή θα μπορούσε να είναι ένα επικίνδυνο μέρος και θα δούμε τι θα συμβεί”.

BREAKING: Trump: "They (U.S. personnel in the Middle East) are being moved out. It could be a dangerous place, we'll see what happens. Iran can not have a nuclear weapon, we won't allow it"pic.twitter.com/AScLzv94Sr