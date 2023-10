Συγκλονίζει η μητέρα της ομήρου της Χαμάς, βίντεο της οποίας δημοσίευσε η ισλαμιστικής οργάνωση χθες (16/10), η οποία κάνει έκκληση να απελευθερωθεί το παιδί της καθώς είναι τραυματισμένο και πρέπει να του παρασχεθεί βοήθεια. Η ίδια, σε απόγνωση, αναφέρεται στους ηγέτες του κόσμου και εκλιπαρεί να επιστρέψει σύντομα η κόρη της κοντά της.

Η μητέρα της Μία Σεμ, Γαλλοϊσραηλινής ομήρου της Χαμάς, ικέτευσε σήμερα “τους ηγέτες του κόσμου” για την απελευθέρωση της κόρης της, η οποία απήχθη στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ από μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

“Ζητώ από τους ηγέτες του κόσμου η κόρη μου να μας δοθεί πίσω στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, όπως και οι άλλοι όμηροι. Ικετεύω τον κόσμο να μου δώσουν πίσω το μωρό μου”, είπε η μητέρα της Μία, η Κερέν Σεμ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ.

"I am begging the world to bring my baby home"



The family of Israeli hostage Mia Shem urge the international community to help bring their daughter home after a Hamas video emerged of Mia having an injury to her arm treated.https://t.co/T9apPnNMzX



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/7sYy03cTEq