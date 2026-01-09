Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του μπαρ όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά προχώρησαν οι Αρχές στην Ελβετία.

Σύμφωνα με το 24heures.ch, ο ιδιοκτήτης του Constellation Bar στο Κραν Μοντανά, όπου πυρκαγιά σκότωσε 40 άτομα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, συνελήφθη την Παρασκευή στη Σιόν, μετά από μακρά ακρόαση από την Εισαγγελία του Βαλέ. Το μέτρο πρέπει να επικυρωθεί εντός 48 ωρών από το Δικαστήριο Αναγκαστικών Μέτρων του Βαλέ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Εισαγγελία, η οποία ηγείται της έρευνας, ζήτησε την προσωρινή κράτηση του Ζακ Μορέτι λόγω πιθανού κινδύνου διαφυγής. Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα: στις 4 Ιανουαρίου, οι εισαγγελείς του Βαλαί εξακολουθούσαν να αρνούνται να στείλουν τον 49χρονο Κορσικανό στη φυλακή.

Ωστόσο, η εισαγγελέας Catherine Seppey έκρινε ότι η εθνικότητα του Ζακ Μορέτι – η Γαλλία δεν εκδίδει τους πολίτες της – και η εκτεταμένη κινητικότητά του όλα αυτά τα χρόνια – έχει εργαστεί στην Κορσική, την Άνω Σαβοΐα και την Ελβετία – δικαιολογούσαν την κράτησή του.