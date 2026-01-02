Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 εγκαυματίες – Από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας ξεκίνησε η φωτιά

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες του δυστυχήματος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – από την τραγωδία είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανώς από πυροτεχνήματα που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία κρατούσε μια σερβιτόρα. Το σενάριο τρομοκρατικής ενέργειας αποκλείεται από τις ελβετικές αρχές. Εμπειρογνώμονες βρίσκονται ήδη στο σημείο, συλλέγοντας στοιχεία και αναλύοντας βίντεο από κινητά τηλέφωνα αυτοπτών μαρτύρων.

Η επόμενη μέρα βρήκε το χιονοδρομικό κέντρο σε κατάσταση σοκ, με δεκάδες συγγενείς και φίλους να αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους. Οι αρχές εκτιμούν ότι η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων θα χρειαστεί εβδομάδες, καθώς πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

Στο μεταξύ, μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, μετά τη φονική πυρκαγιά σε ένα μπαρ του Κραν Μοντανά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. NEW:



Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου του Κραν Μοντανά, στο καντόνι του Βαλαί, ενώ γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

Συνεχίζεται η ταυτοποίηση των τραυματιών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τις ελβετικές αρχές, οι τραυματίες από την πυρκαγιά στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανέρχονται συνολικά σε 119 άτομα, εκ των οποίων οι 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί επισήμως.

Από αυτούς, 71 είναι Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας από Λουξεμβούργο, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος, ενώ για 14 τραυματίες η υπηκοότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει «περίπου στους 40».

Η επίσημη ταυτοποίηση των 40 θυμάτων συνεχίζεται, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Φρεντερίκ Γκίσλερ: «Αυτή είναι η προτεραιότητά μας».

Κραν Μοντανά: Θρήνος έξω από το μπαρ

Μπροστά στο καμένο νυχτερινό μαγαζί βρίσκονται τόσο γονείς, συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, των τραυματιών και των αγνοούμενων, για να τιμήσουν τη μνήμη τους ή για να τους αναζητήσουν.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία, ενώ τα σώματα ορισμένων θυμάτων ακόμα παραμένουν στο μπαρ. Ορισμένοι δηλώνουν τυχεροί που δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό του στην νύκτα της Πρωτοχρονιάς αφού έφυγαν επειδή υπήρχαν τεράστιες ουρές.

Γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη», δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει αν είναι νεκρός ή ζωντανός και πού βρίσκεται.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του».

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Όλη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.