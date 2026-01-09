Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΔΙΕΘΝΗ

Κραν Μοντανά: Αμίλητοι στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Το ζευγάρι έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα

Κραν Μοντανά: Αμίλητοι στον εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας
KEYSTONE
DEBATER NEWSROOM

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά κλήθηκαν σήμερα, Παρασκευή (09/01) από εισαγγελείς της Ελβετίας, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, εκ των οποίων οι μισοί ήταν ανήλικοι, εν μέσω αυξανόμενης κριτικής για το γεγονός ότι το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών παραμένει ελεύθερο.

Οι Γάλλοι ιδιοκτήτες ερευνώνται ως ύποπτοι για εγκλήματα και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμέλεια, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation».

Οι ιδιοκτήτες, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, απέφυγαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων καθώς εισέρχονταν νωρίτερα στο γραφείο του εισαγγελέα στη γειτονική πόλη Σιόν, όπου οι ελβετικές αρχές έχουν προγραμματίσει για το μεσημέρι εκδήλωση μνήμης για τα θύματα.

Τη λύπη του για την πυρκαγιά έχει εκφράσει το ζευγάρι, ενώ έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.

Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι και 116 τραυματίστηκαν, πολλοί εκ των οποίων σοβαρά.

Σε ανακοίνωση τους στις 6 Ιανουαρίου, το ζευγάρι ανέφερε: «είμαστε συντετριμμένοι, οι σκέψεις μας είναι διαρκώς με τα θύματα, τους αγαπημένους τους που τους έχασαν τόσο βίαια και τόσο πρόωρα και με όλους εκείνους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους».

Το περασμένο Σαββατοκύριακο οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δεν πληρούνταν όλα τα νόμιμα κριτήρια για την κράτηση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες και εισαγγελείς, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από τη χρήση σπινθηροβόλων κεριών πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας από τα οποία έπιασε φωτιά το αφρώδες υλικό ηχομόνωσης στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Ωστόσο παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας του χώρου. Ο τοπικός δήμαρχος πριν από λίγες ημέρες παραδέχθηκε ότι το μπαρ είχε χάσει πολλούς ελέγχους ασφαλείας.

Είκοσι ένας από τους νεκρούς ήταν από την Ελβετία, επτά από τη Γαλλία και έξι από την Ιταλία. Υπήρχε επίσης ένας με διπλή υπηκοότητα Ελβετίας-Γαλλίας και ένας Γαλλο-Βρετανός-Ισραηλινός.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ιταλίας αναμένεται να παραστούν στην τελετή σε λίγη ώρα στη γειτονική πόλη Μαρτινί για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

