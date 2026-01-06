Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι από το 2020 έως το 2025» παραδέχθηκε ο Δήμαρχος

Εγκληματικές ευθύνες προκύπτουν για τη φονική πυρκαγιά στο Constellation Bar του Κραν Μοντανά, σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοτικών αρχών την Τρίτη (06.01).

Ο δήμος παραδέχθηκε ότι δεν διεξήγε περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας και πυρασφάλειας στο μπαρ, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα τον θάνατο 40 ατόμων και τον τραυματισμό 116.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος Κραν Μοντανά, Νικολά Φερό, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «δεν διενεργήθηκαν περιοδικοί έλεγχοι από το 2020 έως το 2025. Λυπούμαστε βαθιά γι’ αυτό», χωρίς να εξηγήσει γιατί παραλείφθηκαν οι έλεγχοι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες ασφάλειας θεωρούσαν τον αφρό ηχομόνωσης του μπαρ αποδεκτό για την εποχή εκείνη.

Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι το μπαρ διέθετε δύο εξόδους, οι οποίες όμως τυλίχθηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας άλλου χώρου διασκέδασης με τους ίδιους ιδιοκτήτες και απαγόρευση χρήσης βεγγαλικών στους χώρους αυτούς.

Όπως διευκρίνισε, λόγω του μεγέθους του μπαρ δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για εγκατάσταση συναγερμού.

Αλίκη Καλλέργη: Η οικογένεια της 15χρονης που πέθανε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά έδωσε το όνομά της σε αστέρι

Βαθύς και ανείπωτος παραμένει ο πόνος για την οικογένεια της 15χρονης Αλίκης, που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Τα αναπάντητα «γιατί» βαραίνουν τους δικούς της ανθρώπους, με τις αναμνήσεις να αποτελούν τη μοναδική πηγή παρηγοριάς.

Θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της, οι γονείς και ο αδελφός της προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, δίνοντας το όνομά της σε ένα αστέρι. Ένα διαχρονικό αφιέρωμα, όπως το περιγράφουν, ώστε κάθε φορά που θα κοιτούν τον ουρανό να νιώθουν πως ένα κομμάτι της παραμένει κοντά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την τραγωδία, η οποία εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, όταν η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία στο μοιραίο μπαρ, προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων, ανάμεσά τους και της ανήλικης Αλίκης.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αδελφός της δημοσίευσε το πιστοποιητικό ονοματοδοσίας του αστεριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η καταχώριση πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 και συνοδεύεται από συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η σορός της 15χρονης ταυτοποιήθηκε τρεις ημέρες μετά την αίτηση ονοματοδοσίας. Από τις πρώτες ώρες, ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές είχαν καταστήσει σαφές πως δεν υπήρχε καμία ελπίδα για την ανήλικη.