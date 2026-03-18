Κουβέιτ: Δέκα συλλήψεις για μέλη πυρήνα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η υπηρεσία κρατικής ασφάλειας απέτρεψε με επιτυχία μια σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επιχείρηση που στόχευε σε κρίσιμες υποδομές εντός της χώρας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αρχές συνέλαβαν 10 πολίτες που ανήκαν σε πυρήνα που συνδέεται με την απαγορευμένη «τρομοκρατική οργάνωση» Χεζμπολάχ. Αξιωματούχοι ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα είχε προβεί σε προκαταρκτικό σχεδιασμό και συντονισμό με ξένες οντότητες.

Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τα μέλη του πυρήνα έλαβαν εξωτερική εκπαίδευση σε στρατόπεδα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ. Η εκπαίδευση περιελάμβανε τη χρήση όπλων και τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την εκτέλεση επιχειρήσεων δολιοφθοράς με στόχο την υπονόμευση της κυριαρχίας του κράτους και την αποσταθεροποίηση της ασφάλειάς του.