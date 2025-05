Σαν χείμαρρος αποκαλύψεων έπεσαν οι καταγγελίες των εισαγγελέων κατά του Sean «Diddy» Combs στην έναρξη της πολυαναμενόμενης δίκης του στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μαρτυρίες που ακούστηκαν χθες στο δικαστήριο, όπως αναφέρει η Daily Mail, σκιαγραφούν μια εικόνα εφιαλτική για τον άλλοτε πανίσχυρο μεγιστάνα της ραπ, με τις κατηγορίες να σοκάρουν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Diddy δεν ήταν απλώς ένας επιτυχημένος μουσικός και επιχειρηματίας, αλλά ο επικεφαλής μιας «εγκληματικής επιχείρησης» που για δεκαετίες βασιζόταν στην διακίνηση θυμάτων. Ο στενός του κύκλος φέρεται να διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην συγκάλυψη των φρικιαστικών του πράξεων.

Οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι ανατριχιαστικές. Ο Diddy κατηγορείται ότι ανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε σεξουαλικά πάρτι υπό την επήρεια ναρκωτικών, τα οποία περιγράφονται ως μαραθώνιοι ηδονής που διαρκούσαν μέρες. Η φρίκη κορυφώνεται με τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος κατέγραφε αυτές τις αποτρόπαιες στιγμές σε βίντεο.

Στην εναρκτήρια ομιλία τους, οι εισαγγελείς σκιαγράφησαν ένα πορτρέτο ενός άνδρα βίαιου και αδίστακτου. Αναφέρθηκαν σε περιστατικά όπου ο Diddy φέρεται να πάτησε το κεφάλι μιας φίλης του, κρέμασε μια γυναίκα από ένα μπαλκόνι και αποπειράθηκε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο ενός άλλου άνδρα.

Η δίκη του Diddy βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποκαλύψει περισσότερες συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την σκοτεινή πλευρά ενός ανθρώπου που κάποτε βρισκόταν στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

