Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν – Τουλάχιστον 27 νεκροί, η αστυνομία διέλυσε με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση

Ένταση επικρατεί τις τελευταίες μέρες στο Ιράν καθώς οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης και του θεοκρατικού καθεστώτος εντείνονται.

Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές, εκ των οποίων πέντε ανήλικοι, σκοτώθηκαν από τότε που άρχισε το κύμα διαμαρτυρίας στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έχει την έδρα της στη Νορβηγία.

“Τουλάχιστον 27 διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά ή άλλες μορφές βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας σε οκτώ επαρχίες”, γράφει η οργάνωση στην ιστοσελίδα της, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Η ιρανική αστυνομία διέλυσε διαδήλωση στο μεγάλο παζάρι της Τεχεράνης κάνοντας χρήση δακρυγόνων , σύμφωνα με ΜΚΟ και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιράν: Φωνές κατά του θεοκρατικού καθεστώτος – “Ελευθερία! Ελευθερία!”, “Χωρίς ντροπή”

Διαδηλωτές φώναξαν «Ο Παχλεβί θα επιστρέψει», αναφερόμενοι στην δυναστεία του Σάχη που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Το πλήθος φώναζε επίσης «Ο Σαγιέντ Αλί θα ανατραπεί», αναφερόμενο στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με βίντεο η αυθεντικότητα των οποίων ελέγχθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

🚨 BREAKING — The Islamist regime in Iran is violently attacking unarmed civilians in central Tehran’s Grand Bazaar area. Protesters are resisting as fears grow that the regime may carry out another massacre. Please share this widely and do not let the regime's crimes be hidden. pic.twitter.com/QQNDAOkS4b— Shayan X (@ShayanX0) January 6, 2026

“Ελευθερία! Ελευθερία!”, “Χωρίς ντροπή”, φώναξαν επίσης δεκάδες άνθρωποι, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκαν από την οργάνωση Iran Human Rights. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars έκανε λόγο για “σποραδικές συγκεντρώσεις” που διαλύθηκαν από την αστυνομία.

Ένας νεκρός αστυνομικός στο Δυτικό Ιράν

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε από πυρά σήμερα στο δυτικό Ιράν, περιοχή που συγκλονίζεται από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, κατά την δέκατη ημέρα των διαδηλώσεων στη χώρα.

“Ο Εχσάν Αγατζανί βρήκε τον θάνατο πριν από λίγες ώρες, αφού επλήγη από σφαίρα που έριξαν ταραξίες κοντά στο Μαλεκσαχί”, γράφει το Fars, διευκρινίζοντας ότι ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Το Μαλεκσαχί είναι μια κομητεία περίπου 20.000 κατοίκων στην οποία ζει μεγάλος πληθυσμός Κούρδων. Σε συγκρούσεις στην κομητεία αυτή το Σάββατο σκοτώθηκε ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας .