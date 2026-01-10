Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν – Τουλάχιστον 62 οι νεκροί, πάνω από 2.500 οι συλλήψεις (βίντεο)

Πολεμικό είναι το κλίμα στο Ιράν από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, που μαίνονται εδώ και δύο εβδομάδες, με τουλάχιστον 62 διαδηλωτές, ανάμεσά τους εννέα παιδιά, να έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλων να έχουν τραυματιστεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights που εδρεύει στη Νορβηγία, οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.500 από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου.

Σε ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης για την έκταση των καταστροφών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ο δήμαρχος της Τεχεράνης ανέφερε ότι έχουν πυρποληθεί τουλάχιστον 42 λεωφορεία, ασθενοφόρα, καθώς και 10 κυβερνητικά κτίρια.

Από την Ουάσινγκτον, ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν και ηγετική φυσιογνωμία της εξόριστης αντιπολίτευσης, Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει άμεσα στο Ιράν.

Σύμφωνα με ερασιτεχνικά βίντεο που κυκλοφορούν, η ιστορική σημαία του Ιράν με το Λιοντάρι και τον Ήλιο αντικαθιστά σε ορισμένες περιπτώσεις τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πρόκειται για σύμβολο της ιρανικής μοναρχίας, της ισχύος και της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, το οποίο χρησιμοποιούνταν επίσημα έως την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν διαδηλώσεις σε πολλά σημεία της ιρανικής πρωτεύουσας, καθώς και σε πόλεις όπως η Μασάντ στα ανατολικά, η Ταμπρίζ στα βόρεια και η Κομ στο κέντρο της χώρας.

Στη συνοικία Σανταταμπάντ, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τεχεράνης, οδηγοί κόρναραν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους διαδηλωτές, σύμφωνα με βίντεο του οποίου τη γνησιότητα επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε χθες Παρασκευή ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στο κύμα διαμαρτυριών. Απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική», ο Χαμενεΐ υιοθέτησε επιθετικούς τόνους: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά στους σαμποτέρ», καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό κτιρίου στην Τεχεράνη την Πέμπτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η ελίτ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την κατάσταση, υποσχόμενοι να υπερασπιστούν την ισλαμική επανάσταση. Από την πλευρά της, η δικαστική εξουσία προειδοποίησε πως οι ταραξίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις μέγιστες προβλεπόμενες ποινές.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στις διαδηλώσεις, αποκλείοντας τα σενάρια περί ξένης στρατιωτικής επέμβασης.

«Έχω την εντύπωση ότι ο λαός είναι έτοιμος να πάρει τον έλεγχο ορισμένων πόλεων, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως ήταν δυνατό πριν από λίγες εβδομάδες», σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας πως το Ιράν αντιμετωπίζει «μεγάλα προβλήματα».

Τρεις ευρωπαίοι ηγέτες – ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – καταδίκασαν την Παρασκευή τις «δολοφονίες διαδηλωτών» και τη βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, καλώντας τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση».