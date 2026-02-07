Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια στην Πολωνία λόγω “μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας”

Οι πτήσεις έχουν αποκατασταθεί

Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια στην Πολωνία λόγω “μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας”
10:51

Κλειστός είναι τις τελευταίες ώρες ο εναέριος χώρος στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ στην νοτιοανατολική Πολωνία, μετά από «μη προγραμματισμένη στρατιωτική δραστηριότητα», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Συγκεκριμένα, η FAA ανέφερε: «Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας».

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή.

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.

