Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια στην Πολωνία λόγω “μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας”

Κλειστός είναι τις τελευταίες ώρες ο εναέριος χώρος στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ στην νοτιοανατολική Πολωνία, μετά από «μη προγραμματισμένη στρατιωτική δραστηριότητα», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Συγκεκριμένα, η FAA ανέφερε: «Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας».

🚨🇵🇱🇷🇺 POLISH AND NATO JETS SCRAMBLED AS AIR DEFENSES GO TO HIGHEST READINESS



Lublin and Rzeszów airports are closed due to "unplanned military activity related to ensuring state security."



Heavy Russian long-range aviation activity and new missile strikes on Ukraine triggered… https://t.co/kcV5PmNPXJ pic.twitter.com/vMaY0tkJwg— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 7, 2026

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή.

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.