Κίνα: Το Πεκίνο στέλνει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή

Η Κίνα θα στείλει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για μεσολάβηση, είπε ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου του καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης συνεχίζεται.

Η Κίνα εκτιμά την αυτοσυγκράτηση της Σαουδικής Αραβίας και την επιμονή της για επίλυση των διαφορών με ειρηνικά μέσα, φέρεται να δήλωσε ο Ουάνγκ σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Σαουδάραβα υπουργό, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ξεχωριστή τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ο Ουάγνκ δήλωσε πως η “κόκκινη γραμμή” για την προστασία των αμάχων στις συγκρούσεις δεν πρέπει να παραβιαστεί, και ότι μη στρατιωτικοί στόχοι όπως εκείνοι που έχουν σχέση με την ενέργεια, δεν πρέπει να υφίστανται επίθεση. Κάλεσε επίσης για την προστασία της ασφάλειας θαλάσσιων οδών.