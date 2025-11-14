Κίεβο: Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες (βίντεο)
Εκρήξεις και φωτιές σε πολλές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας
Η νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε έναν θάνατο και 15 τραυματισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Οι υπηρεσίες ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και ζημιές σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.
«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.
Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι «οι δυνάμεις αντιαεροπορικές άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο» για να αντιμετωπίσουν «μαζική» ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες και απαίτησε από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια ενώ έκανε λόγο για τουλάχιστον δυο τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.
Οι κάτοικοι περιέγραψαν, στα κοινωνικά δίκτυα, τεράστιες εκρήξεις, κτίρια που τρέμουν και πλήγματα σε ένα επιχειρηματικό κέντρο και πολυκατοικίες.
Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλης και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές» και κάποια κτίρια τη στερούνται «προσωρινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκονται «στη συνοικία Ντεσνιάνσκι».
Από την πλευρά του, ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις. Έκανε επίσης λόγο για γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη στο χέρι.
Ουκρανική επίθεση στη Ναβρασίσκ
Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.
Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.
Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. -, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις