Κίεβο: Μαζική ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός και 15 τραυματίες (βίντεο)

Η νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε έναν θάνατο και 15 τραυματισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι υπηρεσίες ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και ζημιές σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Kyiv. Sleeping people under attack by Russian terrorists. pic.twitter.com/EiA2arQnPS— Денис Казанський (@den_kazansky) November 14, 2025

Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J— Caolan (@CaolanReports) November 14, 2025

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

This is how brazenly russian terrorists are bombing Kyiv tonight with ballistic missiles.



Why? Because the world still hasn’t dared to show that evil will be punished. pic.twitter.com/oL2oHCC7BP— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) November 14, 2025

❗️Drone hits high-rise building in Kyiv pic.twitter.com/aGkd1A1hO2— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 13, 2025

Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι «οι δυνάμεις αντιαεροπορικές άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο» για να αντιμετωπίσουν «μαζική» ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες και απαίτησε από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια ενώ έκανε λόγο για τουλάχιστον δυο τραυματίες στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ο ένας από τους οποίους διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Οι κάτοικοι περιέγραψαν, στα κοινωνικά δίκτυα, τεράστιες εκρήξεις, κτίρια που τρέμουν και πλήγματα σε ένα επιχειρηματικό κέντρο και πολυκατοικίες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλης και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές» και κάποια κτίρια τη στερούνται «προσωρινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκονται «στη συνοικία Ντεσνιάνσκι».

Από την πλευρά του, ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και ζημιές σε κτίρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις. Έκανε επίσης λόγο για γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη στο χέρι.

Ουκρανική επίθεση στη Ναβρασίσκ

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

The Russian Port of Novorossiysk is almost entirely ablaze, with clouds of thick smoke seen billowing from the oil export terminal on the coast of the Black Sea. pic.twitter.com/O8OJWwMEF5— OSINTdefender (@sentdefender) November 14, 2025

Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.

Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. -, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.