Η Καπέλα Σιξτίνα περιέχει στο εσωτερικό της κάποια από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά έργα στην ιστορία της ανθρωπότητας και προστατεύεται σαν “κόρη οφθαλμού” από την παπική εκκλησία.

Παρόλα αυτά, αυτό δεν πτόησε τον Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ντοναλντ Τραμπ, να παραβεί ένα βασικό κανόνα που έχει θέσει από το 1980 και μετά το κράτος του Βατικανού, όπως μεταδίδει η βρετανική Mirror. Η Καπέλα Σιξτίνα είναι το μοναδικό σημείο στο Βατικανό όπου οι φωτογραφίες απαγορεύονται αυστηρά.

Μάλιστα, στην επίσημη ιστοσελίδα αναφέρεται πως οι φρουροί έχουν το δικαίωμα να κατασχέσουν κάμερες και να διαγράψουν φωτογραφίες σε περίπτωση παραβίασης. Η πολιτική αυτή έχει τις ρίζες της σε συμφωνία της δεκαετίας του ’80, όταν το Βατικανό παραχώρησε αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα στο ιαπωνικό κανάλι Nippon TV με αντάλλαγμα 3,2 εκατομμύρια λίρες για την συντήρηση των έργων.

Ο Βανς βρέθηκε στο Βατικανό την Παρασκευή (18/4) για τρεις ημέρες προκειμένου να συναντηθεί με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος πέθανε την επόμενη ημέρα (Δευτέρα του Πάσχα 21/04) σε ηλικία 88 ετών.

Vice President JD Vance and his son tour the Sistine Chapel.



Official White House photo/Emily Higgins. pic.twitter.com/OGQBv5k5CR