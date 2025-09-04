Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης νεκρός
Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία
Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι σε κοινότητα της Μανιτόμπα στον Καναδά, σύμφωνα με τις αρχές.
Το BBC αναφέρει ότι η αστυνομία του Καναδά επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος της επίθεσης έχει σκοτωθεί.
Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ουίνιπεγκ, στον Καναδά.
Οκτώ άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία είτε με ασθενοφόρα είτε αεροπορικώς.
