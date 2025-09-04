 Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης νεκρός

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι σε κοινότητα της Μανιτόμπα στον Καναδά, σύμφωνα με τις αρχές.

Το BBC αναφέρει ότι η αστυνομία του Καναδά επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος της επίθεσης έχει σκοτωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ουίνιπεγκ, στον Καναδά.

Οκτώ άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία είτε με ασθενοφόρα είτε αεροπορικώς.

