Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

 Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης νεκρός

Οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία

 Καναδάς: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης νεκρός
Πηγή φωτογραφίας: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον έξι ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι σε κοινότητα της Μανιτόμπα στον Καναδά, σύμφωνα με τις αρχές.

Το BBC αναφέρει ότι η αστυνομία του Καναδά επιβεβαίωσε πως ο ύποπτος της επίθεσης έχει σκοτωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση σημειώθηκε στην κοινότητα Hollow Water First Nation, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ουίνιπεγκ, στον Καναδά.

Οκτώ άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία είτε με ασθενοφόρα είτε αεροπορικώς.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ