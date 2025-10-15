Καμπούλ: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες από εκρήξεις (Βίντεο)
Σοκάρουν τα βίντεο
Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εκρήξεων που συγκλόνισαν νωρίτερα σήμερα περιοχή της Καμπούλ.
«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας. «Δεχθήκαμε 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Δυστυχώς, πέντε ήταν ήδη νεκροί», διευκρίνισε.
BREAKING:
The Pakistan Air Force is bombing Kabul
🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/w9qnhXAXuC— Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2025
Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.
Afghanistan’s intelligence chief has been killed in #Pakistani Air Force strikes six strikes carried out in #Kabul
The #US and #China actually want to make Pakistan the dominant power in the region, but #India will not allow that to happen.
India stands with the Afghan people. pic.twitter.com/HAJryhS4VN— Anuska Tiwari (@Annutiwariii) October 15, 2025
