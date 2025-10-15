Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Καμπούλ: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες από εκρήξεις (Βίντεο)

Σοκάρουν τα βίντεο

Καμπούλ: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες από εκρήξεις (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εκρήξεων που συγκλόνισαν νωρίτερα σήμερα περιοχή της Καμπούλ.

«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας. «Δεχθήκαμε 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Δυστυχώς, πέντε ήταν ήδη νεκροί», διευκρίνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ