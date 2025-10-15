Καμπούλ: Δύο νέες εκρήξεις στο κέντρο της πόλης – Πυρκαγιές και κομμάτια γυαλιού παντού (Βίντεο)
Εξερράγη βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο είπε εκπρόσωπος κυβέρνησης των Ταλιμπάν
Ακούστηκαν δύο νέες εκρήξεις σήμερα, Τετάρτη (15/10), στο κέντρο της Καμπούλ, στο φόντο ενός νέου επεισοδίου βίας με το γειτονικό Πακιστάν, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.
Today its not Queeta, Peshawar , Kuram or Tirah but Kabul which is burning.
Pakistan is just returning the favor . pic.twitter.com/RyMFNp6wMfΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— 𝗛𝗮𝗳𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗹𝗶𝗸 (@AmeDoree963) October 15, 2025
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε ότι βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο εξερράγη, καθώς και ένας ηλεκτρικός μετασχηματιστής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές στην αφγανική πρωτεύουσα, όπου ασθενοφόρα διέσχισαν το κέντρο της πόλης που φυλάσσεται από δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν.
Several powerful explosions rocked Kabul, Afghanistan, triggering a massive fire at the impact site following airstrikes by the Pakistan Air Force.
🇵🇰🇦🇫 pic.twitter.com/2uH3Esxg3r— Visegrád 24 (@visegrad24) October 15, 2025
Σύννεφα μαύρου καπνού φαίνονται στον ουρανό, ενώ κομμάτια γυαλιού βρίσκονται διάσπαρτα στο έδαφος από τα κτήρια που επλήγησαν από τις εκρήξεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
Την περασμένη Πέμπτη, η αφγανική πρωτεύουσα είχε συγκλονιστεί από άλλες δύο εκρήξεις, μεγαλύτερης έντασης.
🚨 Massive Explosions in Kabul, Afghanistan https://t.co/WgvaqZG8Dr pic.twitter.com/ivcc1ZRQST— Eagle Eye (@zarrar_11PK) October 15, 2025
Οι εκρήξεις αυτές, την ευθύνη για τις οποίες απέδωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Παλιστάν, αποτέλεσαν προμήνυμα φονικών συγκρούσεων στα σύνορα, που επέμειναν σήμερα και οδήγησαν στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.
