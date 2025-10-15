Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Καμπούλ: Δύο νέες εκρήξεις στο κέντρο της πόλης – Πυρκαγιές και κομμάτια γυαλιού παντού (Βίντεο)

Εξερράγη βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο είπε εκπρόσωπος κυβέρνησης των Ταλιμπάν

DEBATER NEWSROOM

Ακούστηκαν δύο νέες εκρήξεις σήμερα, Τετάρτη (15/10), στο κέντρο της Καμπούλ, στο φόντο ενός νέου επεισοδίου βίας με το γειτονικό Πακιστάν, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε ότι βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο εξερράγη, καθώς και ένας ηλεκτρικός μετασχηματιστής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές στην αφγανική πρωτεύουσα, όπου ασθενοφόρα διέσχισαν το κέντρο της πόλης που φυλάσσεται από δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν.

Σύννεφα μαύρου καπνού φαίνονται στον ουρανό, ενώ κομμάτια γυαλιού βρίσκονται διάσπαρτα στο έδαφος από τα κτήρια που επλήγησαν από τις εκρήξεις, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Την περασμένη Πέμπτη, η αφγανική πρωτεύουσα είχε συγκλονιστεί από άλλες δύο εκρήξεις, μεγαλύτερης έντασης.

Οι εκρήξεις αυτές, την ευθύνη για τις οποίες απέδωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Παλιστάν, αποτέλεσαν προμήνυμα φονικών συγκρούσεων στα σύνορα, που επέμειναν σήμερα και οδήγησαν στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

