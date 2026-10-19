Ιταλία: 500 στρατιώτες στο Μιλάνο μετά τα βίαια επεισόδια – Σκληραίνει τη στάση της η Μελόνι

Την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προωθεί η ιταλική κυβέρνηση, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις συγκρούσεις με την αστυνομία και τις λεηλασίες καταστημάτων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη.

Η σχετική πρωτοβουλία προέρχεται από τον υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, και περιλαμβάνεται σε νομοθετικό διάταγμα που αναμένεται να εγκριθεί την Τρίτη (20/10) από το υπουργικό συμβούλιο.

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Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, έπειτα από τις σοβαρές αναταραχές που προκάλεσαν ζημιές και αναστάτωση στο Μιλάνο.

Το σχέδιο για την ανάπτυξη 500 στρατιωτών

Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Strade Sicure» («Ασφαλείς Δρόμοι»), μέσω της οποίας στελέχη των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων συνδράμουν στην ασφάλεια δημόσιων χώρων.

Η νέα κυβερνητική πρωτοβουλία προβλέπει την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο, με στόχο την ενίσχυση των μέτρων δημόσιας ασφάλειας.

Ωστόσο, η επίσημη έγκριση του σχεδίου εκκρεμεί, καθώς το σχετικό νομοθετικό διάταγμα αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο υπουργικό συμβούλιο.

Έκτακτη σύσκεψη υπό την Τζόρτζια Μελόνι

Της ανακοίνωσης είχε προηγηθεί έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, με αποκλειστικό αντικείμενο τη δημόσια τάξη και την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων μετά τις συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς και τις καταστροφές που καταγράφηκαν στο Μιλάνο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον ιταλικό Τύπο, το νέο διάταγμα αναμένεται να περιλαμβάνει:

Επέκταση της δυνατότητας προληπτικής προσαγωγής και σε ανηλίκους.

Πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση συμμοριών ανηλίκων.

Περιορισμούς στη συμμετοχή σε συναθροίσεις για πρόσωπα που ευθύνονται για καταστροφές και λεηλασίες.

Ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στο Μιλάνο.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος του κυβερνητικού σχεδιασμού και η τελική τους μορφή θα εξαρτηθεί από την έγκριση του διατάγματος.

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Σαλβίνι: «Νίκη της Λέγκας»

Την ικανοποίησή του για την κυβερνητική πρωτοβουλία εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε την εξέλιξη «νίκη της Λέγκας», ενώ σχολίασε:

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«Από τα λόγια, στα έργα».

Η παρέμβαση Σαλβίνι αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Λέγκα στην ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας.

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Δεκάδες συλλήψεις και εκατοντάδες προσαγωγές στο Μιλάνο

Η κυβερνητική απόφαση έρχεται στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν στο Μιλάνο, στο περιθώριο κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (19/10), οι αρχές προχώρησαν σε 32 συλλήψεις και 271 προσαγωγές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των προσαχθέντων περιλαμβάνονταν 220 ανήλικοι.

Οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, βανδαλισμούς και λεηλασίες καταστημάτων, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης Μελόνι.

Η προωθούμενη ανάπτυξη 500 στρατιωτών αποτελεί πλέον ένα από τα κεντρικά μέτρα που εξετάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.