Ευρώπη σε αναβρασμό: Νέα επεισόδια σε Παρίσι και Μιλάνο – Λεηλασίες, συγκρούσεις και δεκάδες προσαγωγές

Νέα επεισόδια, λεηλασίες και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις σημειώνονται στη Γαλλία και την Ιταλία, με την ένταση να παραμένει υψηλή στο Παρίσι και τη Μασσαλία, ενώ σοβαρές ταραχές καταγράφηκαν και στο Μιλάνο.

Στη γαλλική πρωτεύουσα αναπτύχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η ειδική αστυνομική μονάδα CRS 8, η οποία εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιστατικών αστικής βίας.

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Την ίδια ώρα, στο Μιλάνο, ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα προκάλεσαν ζημιές και λεηλάτησαν καταστήματα, με τις ιταλικές αρχές να προχωρούν σε τουλάχιστον 70 προσαγωγές.

Italy like France. Total chaos in Italy: Milan live, now, more looting, devastation and violence. https://t.co/dr7K73ALpz— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 18, 2026

Παρίσι: Ειδική αστυνομική μονάδα στην Πλατεία της Δημοκρατίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η ειδική μονάδα CRS 8 αναπτύχθηκε εκ νέου στο Παρίσι, καθώς συνεχίζονται τα επεισόδια και οι λεηλασίες.

Η αστυνομική διεύθυνση επιβεβαίωσε ότι η μονάδα βρίσκεται στην Πλατεία της Δημοκρατίας, όπου καταγράφονται συγκρούσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες άτομα και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

La CRS 8 intervient et fait usage de grenades assourdissantes face à une barricade dressée par des manifestants dans une rue de Paris, en marge de la mobilisation de ce #18octobre. https://t.co/ma8FmrZkwk— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 18, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με τηλεοπτικές εικόνες, σημειώθηκαν νέες λεηλασίες στην περιοχή, με στόχο, μεταξύ άλλων, κατάστημα ενδυμάτων.

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Η παρουσία της CRS 8 για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αποτυπώνει την προσπάθεια των γαλλικών αρχών να περιορίσουν τα επεισόδια σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πρωτεύουσας.

Μασσαλία: 99 κρατούμενοι και 118 τραυματίες αστυνομικοί

Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση και στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, όπου οι τοπικές αρχές δημοσιοποίησαν στοιχεία για την έκταση των ταραχών.

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Σύμφωνα με τη νομαρχία του Μπους-ντι-Ρον, το Σάββατο καταγράφηκε συμμετοχή περισσότερων από 30.000 ατόμων σε περιστατικά λεηλασιών και αναταραχών.

Από αυτούς, οι αρχές χαρακτηρίζουν περίπου 8.000 ως ταραχοποιούς.

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Ο απολογισμός που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει:

99 κρατούμενους που συνδέονται άμεσα με τα επεισόδια.

που συνδέονται άμεσα με τα επεισόδια. 118 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου. 8.000 άτομα που χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως ταραχοποιοί.

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Τα στοιχεία αναδεικνύουν την έκταση των επεισοδίων, με τις γαλλικές αρχές να βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

Μιλάνο: Λεηλασίες σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα ρούχων

Την ίδια ώρα, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στο Μιλάνο, όπου ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα ένδυσης, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας τραπέζια και καρέκλες.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων προκλήθηκαν επίσης σημαντικές ζημιές σε στάσεις λεωφορείων.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν τουλάχιστον 70 προσαγωγές, επιχειρώντας να περιορίσουν την ένταση στους δρόμους της πόλης.

Έκλεισε νωρίτερα ο καθεδρικός ναός – Έκτακτη σύσκεψη της Μελόνι

Η σοβαρότητα της κατάστασης στο Μιλάνο οδήγησε στο πρόωρο κλείσιμο του καθεδρικού ναού της πόλης, εξαιτίας των συγκρούσεων που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση της δημόσιας τάξης.

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν την κατάσταση μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι λεηλασίες και οι επιθέσεις κατά αστυνομικών.

Μπέπε Σάλα: «Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις εγκληματικές πράξεις»

Σε αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, καταδικάζοντας τα επεισόδια και τις καταστροφές.

Ο δήμαρχος καταδίκασε απερίφραστα όσους ευθύνονται για τις εγκληματικές πράξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για όσα συνέβησαν.

Μάλιστα, έκανε λόγο για κάτι «απόλυτα ακατανόητο», απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια δικαιολόγησης των βίαιων ενεργειών.

Προβληματισμός για την ένταση σε δύο ευρωπαϊκές χώρες

Τα επεισόδια σε Παρίσι, Μασσαλία και Μιλάνο επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη δημόσια ασφάλεια, την κοινωνική ένταση και τα όρια των κινητοποιήσεων.

Παρότι οι ταραχές καταγράφονται σε διαφορετικές χώρες, οι εικόνες από τις συγκρούσεις με την αστυνομία και τις λεηλασίες καταστημάτων δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό.

Οι αρχές σε Γαλλία και Ιταλία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων.