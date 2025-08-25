ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορικό άγαλμα του Χριστού στην Αλβανία – Νέο σύμβολο πίστης και τουρισμού στη βόρεια χώρα (βίντεο)

Για πρώτη φορά στη χώρα δεσπόζει άγαλμα του Ιησού στην περιοχή Tropoja

Ιστορικό άγαλμα του Χριστού στην Αλβανία – Νέο σύμβολο πίστης και τουρισμού στη βόρεια χώρα (βίντεο)
(x)
DEBATER NEWSROOM

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας, άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε σε δημόσιο χώρο και συγκεκριμένα στην ορεινή περιοχή Nikaj-Mertur, στον δήμο Tropoja, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η είδηση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συμβολικό γεγονός.

Το άγαλμα είναι έργο του Sokol Ndue Progni, κατοίκου της περιοχής, και θυμίζει σε μορφή το γνωστό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με τον Ιησού να απλώνει τα χέρια του. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν μέλη της τοπικής εκκλησίας, κάτοικοι, καθώς και επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Αλβανίας αλλά και από την αλβανική διασπορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτηση του αγάλματος ήταν πρωτοβουλία πιστών και τοπικών φορέων, με στόχο όχι μόνο τη θρησκευτική έκφραση αλλά και την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν το σημείο να εξελιχθεί σε νέο πόλο έλξης για επισκέπτες, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της περιοχής και την πολιτιστική της σημασία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ