Ιστορικό άγαλμα του Χριστού στην Αλβανία – Νέο σύμβολο πίστης και τουρισμού στη βόρεια χώρα (βίντεο)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας, άγαλμα του Ιησού Χριστού τοποθετήθηκε σε δημόσιο χώρο και συγκεκριμένα στην ορεινή περιοχή Nikaj-Mertur, στον δήμο Tropoja, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η είδηση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συμβολικό γεγονός.

Το άγαλμα είναι έργο του Sokol Ndue Progni, κατοίκου της περιοχής, και θυμίζει σε μορφή το γνωστό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με τον Ιησού να απλώνει τα χέρια του. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν μέλη της τοπικής εκκλησίας, κάτοικοι, καθώς και επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Αλβανίας αλλά και από την αλβανική διασπορά.

The statue of Jesus Christ was erected at the top of the Albanian Alps. This marks a significant event as it is noted as the first time in the history of the Merturi region that such a monument has been erected. From 1944 until 1992, religion was banned in communist Albania.… pic.twitter.com/cUl4ih45E1— Kastriot Haxhiaj (@khaxhiaj) August 18, 2025

Η τοποθέτηση του αγάλματος ήταν πρωτοβουλία πιστών και τοπικών φορέων, με στόχο όχι μόνο τη θρησκευτική έκφραση αλλά και την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν το σημείο να εξελιχθεί σε νέο πόλο έλξης για επισκέπτες, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της περιοχής και την πολιτιστική της σημασία.