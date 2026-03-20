Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έσπασαν δύο φορές το φράγμα του ήχου στην Βηρυτό

Στη Βηρυτό, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πέταξαν σε χαμηλό ύψος, προκαλώντας πανικό σήμερα, Παρασκευή (20/03), το πρωί της γιορτής Ιντ-αλ-Φιτρ με τους υπερηχητικούς κρότους, την ώρα που ο Λίβανος συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες του πολέμου.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επισήμαναν ότι ακούστηκαν οι κρότοι μέχρι τα περίχωρα της Βηρυτού: «Το φράγμα του ήχου έσπασε δύο φορές πάνω από την πρωτεύουσα και τα προάστιά της», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η αντίδραση πολλών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονη, καθώς τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διέσπασαν το φράγμα του ήχου δύο φορές πάνω από την πρωτεύουσα.

«Σήμερα, που δεν έχουν αναφερθεί επιθέσεις μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινοί ευχήθηκαν χρόνια πολλά για το Ιντ-αλ-Φιτρ στους κατοίκους της Βηρυτού και των προαστίων της», έγραψε ο Σαλάμ Χαλάουι στο X.

Το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού σηματοδοτεί το Ιντ αλ-Φιτρ. Φέτος οι εορτασμοί επισκιάζονται από τον πόλεμο που πυροδοτήθηκε από την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, η οποία έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος βρέθηκε εγκλωβισμένος στον πόλεμο, με το Ισραήλ να ανταποκρίνεται με εκτεταμένες αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές μετά από επιθέσεις της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, ισραηλινά αεροσκάφη είχαν διασκορπίσει χιλιάδες φυλλάδια, ενώ οι εκκωφαντικοί κρότοι προκάλεσαν πανικό στο κέντρο της πρωτεύουσας, η οποία έχει επανειλημμένα γίνει στόχος των ισραηλινών επιθέσεων από την αρχή της σύγκρουσης.