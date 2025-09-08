Ισραήλ: Τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τα ξημερώματα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Γύρω στις 06:00 ομάδα τριών τρομοκρατών έφθασε σε θέση του ισραηλινού στρατού κοντά στη (συνοικία) Σέιχ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η ενημέρωση των IDF. «Οι τρομοκράτες έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε άρμα μάχης. Ο μηχανισμός εξερράγη σκοτώνοντας τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης εκείνη τη στιγμή», διευκρινίζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε στο πόδι κατά την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε και δύο εκ των τριών Παλαιστινίων που συμμετείχαν στην επίθεση «χτυπήθηκαν», αναφέρουν οι IDF χωρίς όμως άλλες πληροφορίες.

Σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, 468 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη χερσαίων επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας στις 27 Οκτωβρίου 2023.