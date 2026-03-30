Ισραήλ: Πέρασε ο νόμος που επιβάλλει τη θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης – «Επικίνδυνη κλιμάκωση»

Η Κνεσέτ του Ισραήλ ψήφισε με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά έναν αμφιλεγόμενο νόμο που επιβάλλει τη θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης που καταδικάζονται για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Η ψηφοφορία αποτελεί μια σημαντική νίκη για το ακροδεξιό κόμμα Otzma Yehudit του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Itamar Ben Gvir, το οποίο ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις για το μέτρο. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μάλιστα ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου.

«Αυτή είναι μια ημέρα δικαιοσύνης για τα θύματα και μια ημέρα αποτροπής για τους εχθρούς μας. Τέλος στις περιστρεφόμενες πόρτες για τους τρομοκράτες, αλλά μια σαφής απόφαση. Όποιος επιλέγει την τρομοκρατία επιλέγει τον θάνατο», λέει ο Itamar Ben Gvir σε ανακοίνωσή του.

Ο νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε μετά από σχεδόν 12 ώρες συζήτησης, επιβάλλει την εκτέλεση με απαγχονισμό ως την προεπιλεγμένη ποινή για τους κατοίκους της Δυτικής Όχθης που καταδικάζονται για θανατηφόρες τρομοκρατικές πράξεις από στρατιωτικά δικαστήρια. Ενώ οι δικαστές μπορούν να επιλέξουν την ισόβια κάθειρξη υπό αόριστα καθορισμένες «ειδικές περιστάσεις», η θανατική ποινή θα ήταν διαφορετικά υποχρεωτική. Η ποινή θα απαιτούσε απλή πλειοψηφία των δικαστών και όχι ομόφωνη απόφαση, ενώ παράλληλα θα εξαλείφεται κάθε δικαίωμα έφεσης.

Ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικά, συμπεριλαμβανομένων των δραστών των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, για τις οποίες προωθείται ξεχωριστό νομοσχέδιο. Ο νόμος ουσιαστικά κατοχυρώνει τη θανατική ποινή μόνο για τους Παλαιστίνιους, καθώς εξαιρεί ρητά τους Ισραηλινούς πολίτες ή κατοίκους, και μόνο οι Παλαιστίνιοι δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια. Οι Ισραηλινοί δικάζονται σε πολιτικά δικαστήρια.

Αν και μια ξεχωριστή διάταξη επιτρέπει στα δικαστήρια να επιβάλλουν τη θανατική ποινή σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών πολιτών, ισχύει μόνο για όσους «προκαλούν σκόπιμα τον θάνατο ενός ατόμου με σκοπό την άρνηση της ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ» – ένας ορισμός που στην πράξη αποκλείει τους Εβραίους τρομοκράτες.

Το δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης Yisrael Beytenu ψήφισε υπέρ του νόμου. Ο πρόεδρος του κόμματος Avigdor Liberman είχε δηλώσει ότι η παράταξή του θα υποστήριζε το μέτρο μόνο εάν ο Νετανιάχου και ο ηγέτης του Shas Aryeh Deri εμφανίζονταν αυτοπροσώπως για να ψηφίσουν υπέρ, κάτι που έπραξαν τις τελευταίες στιγμές της συζήτησης.

Οι υπερορθόδοξοι Shas και η φατρία Degel HaTorah του Ιουδαϊσμού της United Torah ψήφισαν επίσης υπέρ, παρά τις αναφορές ότι ο Degel HaTorah επρόκειτο να την αντιταχθεί, αφού ο πνευματικός της ηγέτης Ραβίνος Dov Lando εξέφρασε την ανησυχία ότι η νομοθεσία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους Εβραίους της Διασποράς. Η φατρία Agudat Yisrael του UTJ αντιτίθεται στο μέτρο.

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ ως «επικίνδυνη κλιμάκωση»

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει την ψήφιση από την Κνεσέτ νόμου που θα επιβάλει την εκτέλεση Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης που έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Η Παλαιστινιακή Αρχή διέπει τις καθημερινές υποθέσεις σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένων των παλαιστινιακών πληθυσμιακών κέντρων της.

Σε μια ανάρτηση στο X, το Υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρει ότι «το Ισραήλ δεν έχει κυριαρχία επί της παλαιστινιακής γης», προσθέτοντας: «Αυτός ο νόμος αποκαλύπτει για άλλη μια φορά τη φύση του ισραηλινού αποικιακού συστήματος, το οποίο επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις εξωδικαστικές δολοφονίες υπό νομοθετική κάλυψη».