Λάθος ήταν η επίθεση του ισραηλινού στρατού στις 23 Μαρτίου στη νότια Γάζα, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν 15 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως παραδέχθηκε το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων της Παλαιστινιακής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), ένα αυτοκίνητο του ΟΗΕ και ένα πυροσβεστικό όχημα της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δέχτηκε πυρά κοντά στη Ράφα.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε αρχικά ότι τα στρατεύματα άνοιξαν πυρ επειδή η αυτοκινητοπομπή πλησίασε «ύποπτα» στο σκοτάδι χωρίς προβολείς ή φώτα που αναβόσβηναν. Είπε ότι η κίνηση των οχημάτων δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί ή συμφωνηθεί με τον στρατό.

Πλάνα από κινητά τηλέφωνα, τα οποία τράβηξε ένας από τους τραυματιοφορείς που σκοτώθηκαν, έδειξαν ότι τα οχήματα είχαν αναμμένα φώτα καθώς ανταποκρίνονταν σε μια κλήση για να βοηθήσουν τραυματίες.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) επιμένουν ότι τουλάχιστον έξι από τους γιατρούς συνδέονταν με τη Χαμάς – αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχει αποδείξει. Παραδέχεται ακόμα ότι ήταν άοπλοι όταν οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ.

Το βίντεο από το κινητό δείχνει τα οχήματα να σταματούν στο δρόμο όταν, χωρίς προειδοποίηση, αρχίζουν να πέφτουν πυρά.

Το βίντεο συνεχίζεται για περισσότερα από πέντε λεπτά, με τον διασώστη, που ονομάζεται Refat Radwan, να λέει την τελευταία του προσευχή πριν ακουστούν οι φωνές των ισραηλινών στρατιωτών που πλησιάζουν τα οχήματα.

Μάλιστα ο άνδρας λίγο πριν πέσει νεκρός θέλησε να στείλει μήνυμα στη μητέρα του: «Συγχώρεσέ με, μητέρα. Αυτός είναι ο δρόμος που επέλεξα – να βοηθήσω τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον Θεό, ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του».

Israel, as always, lied about executing the 15 Palestinian medics in Gaza. Here’s the full clip recorded by one of the victims. Their vehicles had sirens on and lights flashing. Despite that, they were shot at for 6 straight minutes. This was no mistake. It was a targeted attack. pic.twitter.com/t5iCdhTggJ