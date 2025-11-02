Ισραήλ: Ο στρατός παρέλαβε τις σορούς τριών ομήρων από τη Γάζα

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και στη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.