Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ολοκλήρωσε ένα κύμα επιθέσεων σε περίπου 60 στόχους της Χεζμπολάχ (Βίντεο)

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον περίπου 60 στόχων της Χεζμπολάχ σε όλο το νότιο Λίβανο πριν από λίγο, σύμφωνα με τον στρατό.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι επιδρομές στόχευσαν αποθήκες όπλων, εκτοξευτές πυραύλων, κέντρα διοίκησης και άλλες υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική ομάδα του Λιβάνου.

Ο στρατός αναφέρει ότι έπληξε επίσης αρκετές «κεντρικές» θέσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ και την τρομοκρατική ομάδα Χαμάς στη Σιδώνα και την Τύρο. חיל-האוויר תקף כ-60 מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהן מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ותשתיות טרור נוספות



בין המטרות שהותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים, מפקדות ומספר תשתיות מרכזיות של ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס במרחבים צור וצידון שבלבנון. תשתיות אלו שימשו את ארגוני הטרור… pic.twitter.com/VMuFordohz— Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026

«Οι εγκαταστάσεις υποδομής χρησιμοποιήθηκαν από τις τρομοκρατικές οργανώσεις για να προωθηθούν και να πραγματοποιήσουν διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων του IDF και Ισραηλινών πολιτών», αναφέρει ο IDF.

Πριν από την εκτέλεση των επιθέσεων, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους Λιβανέζους πολίτες στην περιοχή.