ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: O στρατός αναφέρει ότι έχει πλήξει πάνω από 70 εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ

Τα πλάνα από τις επιχειρήσεις

Ισραήλ: O στρατός αναφέρει ότι έχει πλήξει πάνω από 70 εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε αρκετούς εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ χθες, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση επιχειρούσε επιθέσεις από τον Λίβανο στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έπληξε αρκετούς πράκτορες της Χεζμπολάχ που χειρίζονταν έναν από τους εκτοξευτές, καθώς και έναν πράκτορα που κατευθυνόταν προς ένα σημείο εκτόξευσης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα που δείχνουν μερικά από τα χτυπήματα.

