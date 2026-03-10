Ισραήλ: O στρατός αναφέρει ότι έχει πλήξει πάνω από 70 εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε αρκετούς εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ χθες, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση επιχειρούσε επιθέσεις από τον Λίβανο στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έπληξε αρκετούς πράκτορες της Χεζμπολάχ που χειρίζονταν έναν από τους εκτοξευτές, καθώς και έναν πράκτορα που κατευθυνόταν προς ένα σημείο εκτόξευσης.

סוכל בזמן אמת: צה״ל זיהה והשמיד משגר של חיזבאללה במהלך נסיון שיגור



אתמול (ב׳), בסגירת מעגל מהירה חיל האוויר זיהה משגרים של ארגון הטרור חיזבאללה בנסיון לבצע שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל, זמן קצר לאחר הזיהוי המשגרים הותקפו והושמדו.



Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν πλάνα που δείχνουν μερικά από τα χτυπήματα.