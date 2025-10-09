Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: «Νετανιάχου και Τραμπ είχαν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τη συμφωνία»

Τι ανέφερε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης

Ισραήλ: «Νετανιάχου και Τραμπ είχαν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τη συμφωνία»
ΕPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Στην αποκάλυψη πως οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μετά την συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα προχώρησε η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν μια «συγκινητική» τηλεφωνική επικοινωνία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για τις παγκόσμιες ηγετικές του προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατό όλο αυτό», δήλωσε η Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους.

«Ήταν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή συζήτηση, καθώς και οι δύο ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτό το ιστορικό επίτευγμα», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ