Ισραήλ: «Νετανιάχου και Τραμπ είχαν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μετά τη συμφωνία»
Τι ανέφερε η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης
Στην αποκάλυψη πως οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μετά την συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα προχώρησε η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν μια «συγκινητική» τηλεφωνική επικοινωνία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
«Σε τηλεφωνική επικοινωνία νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για τις παγκόσμιες ηγετικές του προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατό όλο αυτό», δήλωσε η Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους.
«Ήταν μια πολύ συναισθηματικά φορτισμένη και θερμή συζήτηση, καθώς και οι δύο ηγέτες συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για αυτό το ιστορικό επίτευγμα», πρόσθεσε.
