Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 51 ετών άφησε μια γυναίκα που κρυβόταν σε κρησφύγετο μετά την επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την MDA η 51χρονη γυναίκα κατέρρευσε και πέθανε μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη ενώ κατέφευγε στη βόρεια πόλη Καρμιέλ, καθώς οι σειρήνες προειδοποιούσαν για την τελευταία ιρανική πυραυλική επίθεση. Διαπιστώθηκε ο θάνατός της μετά από προσπάθειες ανάνηψης.

Η υπηρεσία ενημερώνει ότι 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στη Χάιφα.

Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν σοβαρά, όντας ένα 16χρονο αγόρι που έφερε τραύματα από θραύσματα στο πάνω μέρος του σώματός του και δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 40 ετών αντίστοιχα, που έφεραν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους.

Οι άλλοι 20 τραυματίες στη Χάιφα φέρουν ελαφρά τραύματα, αναφέρει το MDA. Ο στρατός αναφέρει ότι περίπου 25 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ κατά την τελευταία μπαράζ επιδρομών. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τις επιπτώσεις στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

In a destroyed Israeli home, only the fortified room stood intact.



Since 1992, Israeli law mandates that all new homes include a fortified room known as a Mamad—a concrete-reinforced shelter designed to protect residents from missile strikes, shrapnel, and chemical or biological… pic.twitter.com/yws6jXcHqH