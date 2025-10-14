Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι 4 σοροί που παραδόθηκαν – Οργή των συγγενών για τις υπόλοιπες 24, ζητούν να ακυρωθεί η συμφωνία

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η μεταφορά των 28 σορών καθώς μέχρι στιγμής μόνο 4 νεκροί ισραηλινοί έχουν παραδοθεί από την Χαμάς στην πλευρά του Ισραήλ.

Μετά την παράδοση των 20 ζωντανών ομήρων την Δευτέρα (13/10), σειρά πήρε το μακάβριο έργο της μεταφοράς 28 νεκρών που ήταν υπό την αιχμαλωσία της Χαμάς. Η συμφωνία, προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων από τη Γάζα, ζωντανών και νεκρών έτσι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα παραδίδονταν και οι 28 σοροί ομήρων, όμως τελικά παραδόθηκαν μόνο 4.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τους 4 νεκρούς ομήρους και θα διενεργήσει ιατροδικαστικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για τις σορούς του 26χρονο Γκάι Ιλούζ, του 23χρονου Νεπαλέζου Μπίπιν Τζόσι και δύο άλλων ομήρων, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι επρόκειτο για τις σορούς των Γκάι Ιλούζ, Γιόσι Σαραμπί, Μπιπίν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρετζ. Έχει δηλώσει ότι οι τοποθεσίες ταφής των άλλων 24 είναι άγνωστες και θα χρειαστεί χρόνος για να εντοπιστούν.

Οι οικογένειες των νεκρών ομήρων, των οποίων οι σοροί παραμένουν στη Γάζα, εξέφρασαν την οργή τους μετά το γεγονός ότι η Χαμάς επέστρεψε μόνο τέσσερις από τις 28 σορούς που πιστεύεται ότι βρίσκονται ακόμη εκεί.

«Η ατμόσφαιρα χθες ήταν σίγουρα μια ατμόσφαιρα απόλυτης χαράς, εορτασμού… αλλά κάτω από όλα αυτά υπήρχε κάποια θλίψη», λέει ο ανταποκριτής Άλεξ Ρόσι του Sky News ο οποίος μιλάει με τις οικογένειες των ομήρων.

«Για τις οικογένειες που περιμένουν αυτή τη στιγμή τα λείψανα των αγαπημένων τους, [είναι] μια εξαιρετικά θλιβερή και δύσκολη στιγμή.» «Συνεχίζουν να περιμένουν και να ελπίζουν ότι θα παραλάβουν τα λείψανα των αγαπημένων τους προσώπων πολύ σύντομα, ώστε να μπορέσουν να τα θάψουν και να έχουν μια σωστή κηδεία».

Χθες, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων του Ισραήλ κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να αναστείλει τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι η «παραβίαση της συμφωνίας από τη Χαμάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρή απάντηση».