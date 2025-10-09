Ισραήλ: Η εκεχειρία στη Γάζα θα τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας στη Γάζα ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ Σος Μπεντροσιάν.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε «εντός 24 ωρών από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Μπεντροσιάν δήλωσε ότι το Ισραήλ υπέγραψε το τελικό σχέδιο της συμφωνίας στην Αίγυπτο σήμερα το πρωί.

Καθορίζοντας τα βήματα που περιγράφονται στη συμφωνία, είπε ότι μετά την περίοδο των 24 ωρών, θα ξεκινήσει ένα χρονικό πλαίσιο 72 ωρών για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και των κρατουμένων.

Μόλις ολοκληρωθούν οι ανταλλαγές, τα στρατεύματα θα αποσυρθούν από την κίτρινη γραμμή και το Ισραήλ θα ελέγχει και θα κατέχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε.

Η Μπεντροσιάν πρόσθεσε ότι ο εξέχων Παλαιστίνιος πολιτικός ηγέτης Μαρουάν Μπαργούτι δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν την απελευθέρωση.

«Μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτήν την απελευθέρωση», δήλωσε η εκπρόσωπος Shosh Bedrosian στους δημοσιογράφους.

Ο Μπαργούτι εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης για τη συμμετοχή του στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων που σκότωσαν πέντε Ισραηλινούς κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα.

Νωρίτερα, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε έμμεσες συνομιλίες ότι οι 48 όμηροι που κρατούνται από τρομοκράτες στη Γάζα θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων κρατουμένων ασφαλείας.

Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Το απόγευμα της Πέμπτης το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Νετανιάχου

Το απόγευμα της Πέμπτης 9/10 θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να επικυρωθεί η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο του Νετανιάχου το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει στις 6 το απόγευμα.

Μια ισραηλινή πηγή, την οποία επικαλούνται εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει ότι οι σοροί του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινβάρ, και του αδελφού του Μοχάμεντ Σινβάρ, δεν θα επιστραφούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων με κρατούμενους που βρίσκεται σε εξέλιξη.