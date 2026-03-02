Ισραήλ: Fake News του ιρανικού στρατού ότι η μοίρα του Νετανιάχου είναι αβέβαιη λέει το γραφείο του

Ως fake news απορρίπτει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου το γεγονός ότι η τύχη του πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι αβέβαιη μετά από υποτιθέμενη πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιερουσαλήμ.

Δεν υπήρξαν αναφορές για οποιαδήποτε επίπτωση από πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ, αφού οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πρωτεύουσα πριν από περίπου δύο ώρες. Το γραφείο του Νετανιάχου, σύμφωνα με όλες τις αναφορές, είναι άθικτο.

Ο Ιρανός εκπρόσωπος ισχυρίζεται επίσης ότι το Ιράν κατέρριψε τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από το Κουβέιτ. Οι ΗΠΑ λένε ότι τα τρία χτυπήθηκαν κατά λάθος από φίλια πυρά της αεράμυνας του Κουβέιτ.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος ισχυρίζεται ότι οι πύραυλοι Khaibar του Ιράν έπληξαν με επιτυχία το γραφείο του Νετανιάχου και την κατοικία του αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Τόμερ Μπαρ, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση.