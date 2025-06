Ένα νέο μήνυμα ισχύος προς το Ιράν αποφάσισε να στείλει σήμερα (14.06) η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ υπογραμμίζοντας ότι «οι επιχειρήσεις εκτελούνται βάσει του προβλεπόμενου σχεδίου» καθώς και ότι «όλα λειτουργούν καλά μέχρι στιγμής».

Οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ αναφέρουν ότι δεν επαναπαύονται και ετοιμάζουν μία απότομη κλιμάκωση εναντίον του Ιράν δηλώνοντας ότι έχουν κρυφό άσσο στο μανίκι τους. Την ίδια ώρα στο φως έρχεται ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media και δείχνει ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να αναγνωρίζουν θέσεις εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων στην Τεχεράνη, πριν αυτοί στοχοθετηθούν.

The Israeli Air Force says its operation against Iran is "advancing according to the plan" and "working well" so far.



Still, the IAF says it is preparing for a sudden further escalation with Iran.



Meanwhile, the IAF says it now has the ability to fly over Tehran with fighter… pic.twitter.com/PxjlvQHjTB