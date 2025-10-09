Ισραήλ: Επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο της Κνεσέτ στον Τραμπ για να μιλήσει στο κοινοβούλιο

Επίσημη πρόσκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο έστειλε ο πρόεδρος της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα.

Συγκεκριμένα, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Χ ο Οχάνα κοινοποίησε την επιστολή προς των Αμερικανό πρόεδρο. «Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης», έγραψε στην ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν συμβεί θα είναι η η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλούσε στην Κνεσέτ από την εποχή του Τζορτζ Μπους του νεότερου το 2008.