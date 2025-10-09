Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο της Κνεσέτ στον Τραμπ για να μιλήσει στο κοινοβούλιο

«Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης»

DEBATER NEWSROOM

Επίσημη πρόσκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο έστειλε ο πρόεδρος της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα.

Συγκεκριμένα, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Χ ο Οχάνα κοινοποίησε την επιστολή προς των Αμερικανό πρόεδρο. «Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης», έγραψε στην ανάρτησή του.

Αν συμβεί θα είναι η η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλούσε στην Κνεσέτ από την εποχή του Τζορτζ Μπους του νεότερου το 2008.

