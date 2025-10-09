Ισραήλ: Επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο της Κνεσέτ στον Τραμπ για να μιλήσει στο κοινοβούλιο
«Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης»
Επίσημη πρόσκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο έστειλε ο πρόεδρος της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα.
Συγκεκριμένα, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Χ ο Οχάνα κοινοποίησε την επιστολή προς των Αμερικανό πρόεδρο. «Το Ισραήλ περιμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης», έγραψε στην ανάρτησή του.
Αν συμβεί θα είναι η η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλούσε στην Κνεσέτ από την εποχή του Τζορτζ Μπους του νεότερου το 2008.
It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset.
Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj— Amir Ohana – אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 9, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις