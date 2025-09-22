Ισραήλ: Εκτός συζήτησης στον ΟΗΕ η λύση των δυο κρατών

Ο Ντάνι Ντάνον, πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ μίλησε την Δευτέρα 22/9 σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

Όπως τόνισε μια λύση δύο κρατών «αφαιρέθηκε από το τραπέζι» μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και χαρακτηρίζει τις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας στον ΟΗΕ «παρωδία».

Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκλείσει σχέδια για το Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης σε απάντηση στην αναγνώριση από χώρες του κράτους της Παλαιστίνης.

Ερωτηθείς για την απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντάνον λέει ότι αυτό δεν θα αποφασιστεί τώρα.

Αντ’ αυτού, ο Νετανιάχου θα πετάξει πρώτα στον Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, προτού επιστρέψει στο Ισραήλ «για να αποφασίσει ποιες θα είναι οι ενέργειες», λέει ο πρέσβης.

«Στο παρελθόν εφαρμόζαμε κυριαρχία στα Υψίπεδα του Γκολάν, πάνω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά αυτό είναι θέμα συζήτησης για την κυβέρνηση».

Όταν πιέστηκε περαιτέρω για το αν αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το Ισραήλ θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης, ο Ντάνον λέει: «Δεν μου αρέσει η λέξη προσάρτηση, την αποκαλώ εφαρμογή κυριαρχίας».

«Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να συζητήσει η κυβέρνηση», λέει.