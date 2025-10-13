Ισραήλ: Απελευθερώθηκε ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του – Συγκλονιστικές στιγμές επανένωσης (Βίντεο)

Επέστρεψαν στα εδάφη του Ισραήλ δύο χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, οι 20 Ισραηλινοί οι οποίοι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και επανενώθηκαν με τις οικογένειες και τους κοντινούς τους ανθρώπους.

Κάθε όμηρος φέρει και τη δική του ιστορία, με την περίπτωση του Εβιάταρ Νταβίντ να ξεχωρίζει.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova είχε αιχμαλωτιστεί ο Νταβίντ από την Παλαιστινιακή οργάνωση. Προσπαθώντας να διαφύγει με το όχημα του δέχθηκε πυρά που τον τραυμάτισαν και τελικά συνελήφθη με τον φίλο του, τον Γκι Γκιλμπόα Γκαλάλ.

Οι δικοί του για μεγάλο διάστημα αγνοούσαν οτιδήποτε έχει σχέση με την κατάσταση της υγείας του, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο να μην είναι ζωντανός.

Στις αρχές του 2025, η οικογένεια του τον αναγνώρισε σε ένα βίντεο με ομήρους που δημοσίευσε η Χαμάς, κατά τη διάρκεια της τριήμερης τότε εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όταν και απελευθερώθηκαν τρεις Ισραηλινοί όμηροι.

Hostage who appeared starved and emaciated in harrowing images in captivity, where he was forced to dig his own grave, has been released ALIVE back to Israel.



Evyatar David is now safely back in Israel after 738 days in Gaza. pic.twitter.com/IM3LxaO3IO— Oli London (@OliLondonTV) October 13, 2025

Εξαθλιωμένος από τις κακουχίες ο Νταβίντ φαινόταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν σχεδόν αγνώριστος έχοντας πυκνό μούσι. Στο βίντεο φαινόταν να κινείται με δυσκολία στα τούνελ της Χαμάς, κρατώντας ένα μπουκάλι στα χέρια του και με ένα μικρό φτυάρι να αναγκάζεται από τους άνδρες της Χαμάς να σκάψει ο ίδιος τον τάφο του, ενώ κρατάει κάποιες σημειώσεις σε ένα χαρτί.

Αυτό ήταν το τελευταίο σημάδι ζωής που έδωσε εμμέσως ο Νταβίντ με τις ελπίδες της οικογένειάς του να έχουν αναπτερωθεί εν μέρει γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ζωντανός.

Σημειώνεται ότι ο Νταβίντ ήταν μεταξύ των 20 ομήρων που επέστρεψαν σήμερα στο σπίτι τους.

Μαζί με τον Νταβίντ ελευθερώθηκε και ο φίλο του Γκιλμπόα – Γκαλάλ. Συγκινητικές ήταν οι στιγμές της επανένωσής του με την οικογένειά του, καθώς είχε το κουράγιο αν και ταλαιπωρημένος να πάρει αγκαλιά την αδελφή του πετώντας την ψηλά στον αέρα, ενώ ο πατέρας του τον περίμενε τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία.

שוב מחייך: גיא גלבוע דלאל התאחד עם בני משפחתו pic.twitter.com/gLfd0PABMC — החדשות – N12 (@N12News) October 13, 2025

Παρόμοια περίπτωση ήταν κι αυτή του Ειτάν Μορ, τον οποίο περίμεναν οι γονείς του επίσης με ισραηλινές σημαίες. Τα δάκρυα συγκίνησης αλλά και τα χαμόγελα δεν μπορούσαν να κρυφτούν με τις στιγμές να είναι ιδιαίτερα συγκινητικές.

Eitan Mor is finally with his parents! he is seen reuniting with his parents, Efrat and Zvika, at the IDF's Re'im base earlier. pic.twitter.com/ki7hxoV4Q0— Victor H.S.Ong (@OngHsing777) October 13, 2025

Τον αέρα της αίθουσας γέμισαν φωνές ανακούφισης και τα δάκρυα χαράς, καθώς οι συγγενείς υποδέχονταν τον δικό τους όμηρο.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ που ήταν εκεί για να υποδεχθεί τον γιο της, Μάταν. Η Εϊνάβ ήταν από τις μητέρες που πρωτοστάστησαν στον διαρκή αγώνα για επαναπατρισμό των ομήρων ακόμη και με επιθέσεις στον ίδιο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ , Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Διεξάγετε εκστρατεία εναντίον μου, εναντίον των οικογενειών των ομήρων, στραφήκατε εναντίον μας. Μας αποκαλείτε ‘προδότες’ όταν εσείς είστε ο προδότης, προδότης του λαού σας, των ψηφοφόρων σας, του κράτους του Ισραήλ», είχε ξεσπάσει από μικροφώνου η Εϊνάβ Ζαγκάουκερ, σε διαδήλωση κατά των χειρισμών του Νετανιάχου στο θέμα. Einav Zangauker reunites with her son Matan, 25, after a heroic two-year campaign across Israel, during which she tirelessly pressed the government to end the war and bring the hostages home. pic.twitter.com/a5UkFkVyxm— ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 13, 2025

משפחותיהם של גלי וזיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור צופות ברגעי שחרור יקיריהן pic.twitter.com/BrKisr76pH— החדשות – N12 (@N12News) October 13, 2025