Ιράν: Ο στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση με drone εναντίον αμερικανικών στόχων στο ιρακινό Κουρδιστάν

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε αμερικανική βάση στην πόλη Ερμπίλ του ιρακινού Κουρδιστάν.

«Το αρχηγείο των αμερικανικών δυνάμεων επιθετικού χαρακτήρα στο Ερμπίλ του Ιράκ δέχτηκε επίθεση από τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη των χερσαίων δυνάμεων του στρατού», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.