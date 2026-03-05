Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Ο στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση με drone εναντίον αμερικανικών στόχων στο ιρακινό Κουρδιστάν

Τι ανέφερε ο στρατός

Ιράν: Ο στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση με drone εναντίον αμερικανικών στόχων στο ιρακινό Κουρδιστάν
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε αμερικανική βάση στην πόλη Ερμπίλ του ιρακινού Κουρδιστάν.

«Το αρχηγείο των αμερικανικών δυνάμεων επιθετικού χαρακτήρα στο Ερμπίλ του Ιράκ δέχτηκε επίθεση από τα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη των χερσαίων δυνάμεων του στρατού», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ