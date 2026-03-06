Ιράν: Ο αρχηγός της αστυνομίας έδωσε εντολή σε αστυνομικούς να πυροβολούν πλιατσικολόγους

Ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας Αχμάντ Ρεζά Ραντάν δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να πυροβολούν πιθανούς πλιατσικολόγους εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου, έδωσα την εντολή να πυροβολούνται πιθανοί κλέφτες», δήλωσε ο Ραντάν στην κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι πλιατσικολόγοι θα «εξουδετερωθούν ταχύτατα».

Πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν λάβει μέτρα για τη διατήρηση της τάξης στον κυβερνοχώρο.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε μια ομάδα πληρωμένων πρακτόρων να υπονομεύσει την ενότητα που πέτυχε ο λαός με το αίμα χιλιάδων μαρτύρων σπέρνοντας αναταραχή», προειδοποίησε.