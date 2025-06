Το Ιράν χτύπησε για μια ακόμη φορά το Ισραήλ το απόγευμα της Παρασκευής 20 Ιουνίου με βαλλιστικούς πυραύλους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή των Times of Israel Emanuel Fabian, το Ιράν φαίνεται στα χτυπήματα στη Μπερσεβά να χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους με βόμβες διασποράς.

«Το Ιράν πιθανότατα στόχευσε την Μπιρσίβα με βόμβα διασποράς στην τελευταία του επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με πλάνα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twiter).

«Βίντεο και φωτογραφίες από τη νότια πόλη δείχνουν αρκετές πτώσεις μικρών πυρομαχικών σε πολλαπλές τοποθεσίες στην πόλη, γεγονός που υποδηλώνει ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε βαλλιστικός πύραυλος που έφερε κεφαλή βόμβας διασποράς.

