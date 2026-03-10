Ιράν: 5 παίκτριες της εθνικής ομάδας ξέφυγαν από τους «Φρουρούς» από σκάλες ξενοδοχείου και ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν διέφυγαν από τους συνοδούς τους, μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), σε ξενοδοχείο της Αυστραλίας και υπέβαλαν αίτημα πολιτικού ασύλου.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media την Τρίτη (10.03), οι πέντε αθλήτριες έτρεξαν κάτω από τις σκάλες του ξενοδοχείου, καταφέρνοντας να βγουν στο εξωτερικό λίγο πριν κλειδώσει η πόρτα του γκαράζ, παρά την προσπάθεια των φρουρών να τις ακολουθήσουν.

Η Τίνα Κορντροσταμί, δικηγόρος των πέντε γυναικών, δήλωσε σε αυστραλιανό τηλεοπτικό σταθμό ότι οι παίκτριες κατέβηκαν από τις σκάλες προς την έξοδο κινδύνου και προσπάθησαν να φύγουν από το πάρκινγκ.

Όταν οι φρουροί συνειδητοποίησαν την απουσία τους, επικράτησε αναστάτωση. Σύμφωνα με το Nexta, οι άνδρες επιχείρησαν να τις ακολουθήσουν πεζή, καθώς δεν είχαν χρόνο να περιμένουν το ασανσέρ, αλλά η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη, με αποτέλεσμα η προσπάθειά τους να αποτύχει.

Αντιδράσεις στο ξενοδοχείο

Στο λόμπι του ξενοδοχείου, το προσωπικό και οι υπόλοιποι επισκέπτες άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι είχε συμβεί. Οι φρουροί εμφανίστηκαν σαφώς απογοητευμένοι, καθώς οφείλαν να περιορίζουν τις αθλήτριες, αλλά απέτυχαν να το κάνουν.

Η κατάσταση στο αεροδρόμιο

Στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, περιμένοντας για πτήση με ενδιάμεσο σταθμό την Κουάλα Λουμπούρ, μέλη της ομάδας μίλησαν στην εφημερίδα «Sydney Morning Herald». Αρκετές αθλήτριες, που δεν κατονομάστηκαν, τόνισαν ότι θέλουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε συμπαίκτριες που παρέμειναν στην Αυστραλία, μία απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Στην ερώτηση αν θα ήθελε να γίνει πρόσφυγας και αν το Ιράν είναι ασφαλές, η νεαρή γυναίκα απάντησε κουνώντας το κεφάλι: «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου».