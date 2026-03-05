Ιράκ: Οι εξόριστες οργανώσεις των Κούρδων του Ιράν λένε ότι δέχτηκαν και πάλι επίθεση από την Τεχεράνη

Αντιπολιτευόμενες οργανώσεις των Κούρδων του Ιράν, που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν νέα πλήγματα, σήμερα το απόγευμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν το γενικό επιτελείο μας στις 19.15, τραυματίζοντας ελαφρά δύο μέλη του κόμματος» στη συνοικία Χαμπάτ της επαρχίας Αρμπίλ, είπε ο Μαρντίν Ζαχίντι, μέλος της Οργανώσης Αγώνα του Ιρανικού Κουρδιστάν, αποδίδοντας την επίθεση στο Ιράν.

Περίπου μία ώρα αργότερα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα στρατόπεδο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν, στην περιφέρεια Κοϊσιντζάγ, είπε ένα μέλος του. Το ίδιο στρατόπεδο είχε μπει στο στόχαστρο και την Τρίτη.

Νωρίτερα σήμερα το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έπληξε την αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπου υπάρχουν βάσεις πολλών εξόριστων οργανώσεων των Κούρδων του Ιράν. Η Τεχεράνη φοβάται ότι οι ένοπλες κουρδικές οργανώσεις θα επωφεληθούν από το χάος του πολέμου για να προσπαθήσουν να ανατρέψουν το καθεστώς. Έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» και «αυτονομιστικές» αυτές τις οργανώσεις, κατηγορώντας τις ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Δύσης ή του Ισραήλ.