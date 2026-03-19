Ιράκ: Απομακρύνθηκαν 99 Ισπανοί στρατιώτες

Το ισπανικό στρατιωτικό προσωπικό που έχει αναπτυχθεί στο Ιράκ μεταφέρθηκε στην Τουρκία, δήλωσε η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Πενήντα επτά υπηρετούσαν στον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμό κατά του ISIS και 42 συμμετείχαν στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ.

Ο Ρόμπλες είπε ότι υπήρξαν ανταλλαγές πυραύλων κοντά στη βάση της τελευταίας ομάδας, γεγονός που εμπόδισε την επιχείρηση.