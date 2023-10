Η σημαία του Αζερμπαϊτζάν υψώθηκε με κάθε επισημότητα την Κυριακή στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά από όσα συνέβησαν τον περασμένο μήνα.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ ύψωσε σήμερα τη σημαία της χώρας του στην πρωτεύουσα του πρώην αποσχισθέντα θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον οποίο έθεσαν υπό τον έλεγχό τους οι αζέρικες δυνάμεις τον περασμένο μήνα.

«Ο πρόεδρος τη Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ ύψωσε τη σημαία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην πόλη Χανκέντι και εκφώνησε ομιλία», ανέφερε η προεδρία σε μια λακωνική ανακοίνωσή της.

Ilham Aliyev raised the National Flag of Azerbaijan in Aghdara city. pic.twitter.com/hPvgWVzK8B