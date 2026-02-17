Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν κάποιος άνοιξε πυρ μέσα σε γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στην Πατάκετ, στην αμερικανική πολιτεία Ρόουντ Άιλαντ (βορειοανατολικά), εν μέσω αγώνα χόκεϊ ομάδων νέων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Έχουμε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους νεκρούς», ανάμεσά τους τον ύποπτο, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας της Πατάκετ, η Τίνα Γκονσάλβες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η επικεφαλής της αστυνομίας.

Police have responded to a fatal shooting at high school hockey game in Rhode Island. Multiple people have been killed in the US, with police confirming that it was a 'targeted attack'. pic.twitter.com/zNaFtpLCmP— Sky News (@SkyNews) February 17, 2026

Σύμφωνα με πηγή της Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) που επικαλείται το Fox News, το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε ως επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και εξελίχθηκε σε δολοφονία και αυτοκτονία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του και να πυροβόλησε δύο από τα παιδιά του προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ένα τρίτο παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Δεν δόθηκε καμιά λεπτομέρεια στη δημοσιότητα για τις ταυτότητες των θυμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC News, το ένα από τα θύματα ήταν νεαρό κορίτσι.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός –το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν έχει μπορέσει να τα επαληθεύσει ως αυτό το στάδιο– δείχνουν παίκτες και θεατές να σπεύδουν να καλυφθούν καθώς αντηχούν αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις στο κλειστό.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά, στην κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, του WJAR.

Κάποιοι παίκτες κράταγαν κλειστή την πόρτα και οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια, πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι, καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από οπλοχρησία μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Μάστιγα οι θάνατοι από πυροβολισμούς

Οι σφαγές του είδους είναι αέναη μάστιγα που η μια κυβέρνηση μετά την άλλη δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν προσηλωμένοι στα όπλα τους — η οπλοφορία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στις ΗΠΑ.

Το 2024, πάνω από 16.000 άνθρωποι, χωρίς να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες, σκοτώθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με το Gun Violence Archive.

Η πρόσφατη αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες σφαγές, από τις οποίες δεν γλιτώνει κανένας χώρος της καθημερινής ζωής: ούτε οι χώροι δουλειάς, ούτε οι εκκλησίες, ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε τα νυχτερινά κέντρα, ούτε οι δημόσιοι δρόμοι, ούτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.