Το πάρτι για τα γενέθλιά του επέλεξε ένας άνδρας για να αποκαλύψει στη γυναίκα του ότι γνωρίζει για την απιστία της.

Στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο πυροσβέστης, Νικ Γκαλάντε, από το Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, θέλησε να κάνει την συγκλονιστική αποκάλυψη στη σύζυγό του, στο πάρτι για τα τα 40ά γενέθλιά του.

Ο άνδρας ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας προς το κοινό ότι έχει ετοιμάσει κάτι για τη γυναίκα του, παρά το γεγονός ότι γιόρταζε εκείνος.

«Αγαπημένη μου γυναίκα, αγαπημένου μου ζωή σκ…» ακούγεται να αλλάζει απότομα τον τόνο του ο 40χρονος πυροσβέστης ζητώντας από τη σύζυγό του να του δώσει τη βέρα της.

New Jersey firefighter holds a surprise party to call out his cheating wife. pic.twitter.com/cbHgxEC2iW