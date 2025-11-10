ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίπτει προσφυγή κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σήμερα, Δευτέρα (10/11) απέρριψε το αίτημα αναθεώρησης της ιστορικής απόφασης του 2015, όπου νομιμοποιήθηκαν οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτή η υπόθεση αφορούσε την πρώην υπάλληλο της Πολιτείας του Κεντάκι, Κιμ Ντέβις, που είχε αρνηθεί να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια.

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, χωρίς κανένα σχόλιο, απέρριψαν την προσφυγή της Κιμ Ντέιβις, πρώην γραμματέως του δικαστηρίου της κομητείας Ρόουαν στο ανατολικό Κεντάκι, η οποία ζητούσε την ανατροπή της απόφασης του 2015 στην υπόθεση Obergefell v. Hodges. Η Ντέιβις είχε καταδικαστεί από κατώτερο δικαστήριο να καταβάλει 360.000 δολάρια ως αποζημίωση και δικηγορικά έξοδα σε ζευγάρι που της είχε ζητήσει άδεια γάμου και το είχε αρνηθεί.

Επανειλημμένα οι συνήγοροι της επικαλέστηκαν τις δηλώσεις του δικαστή Κλάρενς Τόμας, του μοναδικού μέλους του Ανώτατου Δικαστηρίου που είχε ζητήσει δημόσια την ακύρωση της απόφασης που αναγνώρισε το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στον γάμο. Ο Τόμας είχε ταχθεί κατά της απόφασης του 2015, μαζί με τους τότε μειοψηφούντες δικαστές Τζον Ρόμπερτς και Σάμιουελ Αλίτο, οι οποίοι παραμένουν σήμερα στο δικαστικό σώμα.

Η πρόεδρος της οργάνωσης Human Rights Campaign, Κέλι Ρόμπινσον, χαιρέτισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μην παρέμβει. «Το Δικαστήριο έστειλε σήμερα ένα σαφές μήνυμα: η άρνηση σεβασμού των συνταγματικών δικαιωμάτων των άλλων έχει συνέπειες» ανέφερε σε δήλωσή της.

Κεντρικό πρόσωπο του δημόσιου διαλόγου είχε γίνει η Ντέιβις το 2015, όταν αρνήθηκε να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια, επικαλούμενη τη χριστιανική της πίστη. Εκείνη επέμεινε στην άρνηση της, παρά την εντολή του δικαστηρίου να συμμορφωθεί με τον νόμο, ώσπου φυλακίστηκε για περιφρόνηση δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο του 2015.

Αφέθηκε ελεύθερη όταν οι συνεργάτες της προχώρησαν στην έκδοση των αδειών χωρίς να περιλαμβάνεται το όνομά της στα έγγραφα.