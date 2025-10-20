Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους;
ΗΠΑ: Στο Ισραήλ αύριο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς

Θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

ΗΠΑ: Στο Ισραήλ αύριο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς
Πηγή φωτογραφίας: EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, πρόκειται να επισκεφθεί αύριο Τρίτη το Ισραήλ, προανήγγειλε η αρχή των ισραηλινών αεροδρομίων σήμερα το πρωί ανακοινώνοντας τις προετοιμασίες ενόψει της άφιξής του στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Η Αρχή Ισραηλινών Αεροδρομίων ανέφερε ότι αναμένονται προβλήματα στην κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο μεταξύ των 10:30 π.μ και 13:30 μ.μ τοπική ώρα και ότι ορισμένες πτήσεις θα μεταφέρονται σε άλλον τερματικό.

