Οδηγός αυτοκινήτου στις ΗΠΑ προσπάθησε να εμβολίσει μηχανή επειδή είχε τη σημαία του Ισραήλ και καρφώθηκε σε φορτηγό.

Συγκεκριμένα ο άνδρας που είναι αντίθετος με τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς προσπάθησε να εμβολίσει τη μηχανή αλλά το μόνο που κατάφερε να κάνει ήταν να καρφωθεί σε φορτηγό.

An anti-Israel in the U.S. tried to ram a man who had an Israeli flag on his motorcycle.



Instead, he lost control and hit a truck.



Karma… pic.twitter.com/fapqRjIYJE